Dit is waarom de politie uit de bocht vliegt met hond Bumper

Automobi­list gewond na botsing met vrachtwa­gen

8:50 Een automobilist is zaterdagochtend gewond geraakt nadat hij tegen een vrachtwagen botste bij het Reewegviaduct in Rotterdam-Zuid. De man kon op wel eigen kracht zijn voertuig uitkomen. Hij is door het toegesnelde ambulancepersoneel nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht.