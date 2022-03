Dit is waarom Nienke (29) en Maikel (33) nu wél gaan stemmen voor een nieuw gemeentebestuur

Deskundi­gen staan voor raadsel over drugsge­brui­kend Goe­ree-Overflak­kee: hoe is het mogelijk dat dit eiland functio­neert?

Hoe kan het dat in 2020 werd geconcludeerd dat er op Goeree-Overflakkee meer speed in het rioolwater zat dan in een stad als Parijs, terwijl er geen extreme overlast is van drugsgebruikers? Deskundigen nemen aan dat er op het eiland veel mensen zijn die ondanks hun drugsgebruik ‘gewoon’ functioneren, net als op de Amsterdamse Zuidas.

