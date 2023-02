Dit jaar opmerkelijk veel arrestaties in Rotterdamse haven: ‘Jongste was 14 jaar oud’

In de eerste maand van 2023 hebben de opsporingsdiensten in de Rotterdamse haven opmerkelijk veel drugssmokkelaar aangehouden. Zo'n vijftig zogeheten uithalers, onder wie zeven minderjarigen, liepen tegen de lamp. De jongste was 14 jaar oud.