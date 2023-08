Dit moet de nieuwste Kuip-meezinger van Feyenoord worden: ‘Het lied is tijdloos en kan altijd mee’

Duizend mensen aanwezig bij illegale raveparty in verlaten gebouw, feest beëindigd

Zo'n duizend mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag aanwezig geweest bij een illegale raveparty in Den Bommel, een dorp in de gemeente Goeree-Overflakkee. Het feest vond plaats in een verlaten gebouw, meldt de politie. Er zijn geen mensen aangehouden.