Brandweer zoekt drenkelin­gen met onderwater­dro­ne: ‘We winnen in zoektijd en veiligheid’

In de zoektocht naar de slachtoffers van de vliegtuigcrash in de haven maakte de Rotterdamse brandweer gebruik van een onderwaterdrone. Het apparaat is nieuw en er wordt volop mee geoefend.

22 juni