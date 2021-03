Dit najaar of zomer 2022? North Sea Jazz vraagt bezoekers naar voorkeur nieuwe datum

Hotel New York mikt op pubquiz met honderden deelnemers

8 maart Het moet de grootste online pubquiz van Rotterdam worden, of misschien wel van Nederland, aldus manager Michel van Jaarsveld van Hotel New York. De horecazaak op de Wilhelminapier houdt vrijdag 26 maart een digitale eet-, borrel- en quizavond die onder de noemer de Rotterdam Show honderden of duizend gasten moet trekken. De quiz begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.