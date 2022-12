Dit prima eetcafé is een soort mancave, Oostenrijkse Stube en bruine kroeg in één

met video Brand ontstaan aan boord van schip tijdens onderhoud

Bij onderhoudswerkzaamheden op een schip aan de Ophemertstraat in de haven van Rotterdam is dinsdagmiddag brand ontstaan. Het gaat om schip dat ook als woning wordt gebruikt en voor onderhoud op een ponton ligt. De brandweer en het Havenbedrijf zijn aanwezig om de brand te blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

6 december