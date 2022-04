Dit restaurant zit in een glazen kas: de karamelcrème en shortbread karamel zijn een aanrader

Gouden Pollepel Zin in een gouwe ouwe: goed eten bij Huson (en de kaart is lekker rechttoe, rechtaan)

Huson Sinds 2003. Ik had zin in een gouwe ouwe. In hun garnalenkroketjes, langoustine en pavlova. Chef Mark van Wijngen behield terecht de Bib Gourmand.

12 november