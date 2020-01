Dit Rotterdamse bedrijf verkoopt ontmoetingen met Cristiano Ronaldo, maar stervoetballer weet nergens van

Huizenprij­zen stijgen nergens zo snel als in Schiedam, vooral appartemen­ten veel duurder

8:00 Nergens in Nederland stijgen de huizenprijzen zo snel als in Schiedam. De piek in de jeneverstad is met 12,8 procent in 2019 zelfs groter dan in Rotterdam. Vooral de prijzen van appartementen vliegen jaarlijks met tientallen procenten tegelijk omhoog, maar zijn nog altijd een stuk voordeliger dan in de Maasstad. De gemiddelde prijsstijging van woningen in Nederland bedroeg vorig jaar 6 procent.