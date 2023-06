Dit Rotterdamse sieradenlabel heeft een tijdelijke winkel in Het Industriegebouw

BINNENKIJKEN Tatiana woont in de oude cellen van een gevangenis: ‘Het voelt alles behalve naar’

Achter dat gele voormalige gerechtsgebouw aan de Noordsingel in Rotterdam, is een bijzonder plekje verstopt. Vroeger was dit Noordsingel gevangenis, maar inmiddels heeft deze plek een herbestemming. Tatiana de Bruin en haar vriend Nick wonen daar nu al ruim drie jaar.