Dit stukje Rotterdam is sinds de jaren 50 nauwelijks veranderd: ‘Het was er geweldig voetballen’

Rotterdam steekt miljoenen in investe­rings­fonds voor bedrijven die jongeren en werklozen helpen

De gemeente Rotterdam steekt 2,5 miljoen euro in een investeringsfonds dat sociale ondernemers helpt om armoede en schuldenproblematiek aan te pakken. Daartegenover staat dat de gemeente de komende tien jaar een rendement van 2 à 3 procent verwacht. De Rotterdamse politiek heeft daar een ‘ongemakkelijk gevoel’ bij. ,,Gaan we geld verdienen over de rug van arme Rotterdammers?’’

29 september