Dit wordt het brutaalste restaurant van het land: ‘Een ordinair Rotterdams wijf en valse nicht in de bediening’

Rotterdam: maak die doos nou een ‘koppie’ kleiner

6 oktober Is die vuilniszak nou alweer vol? En jeetje, wat een berg papier van al die ‘pakkies’. We werken weer meer thuis en bestellen ons suf bij webwinkels. De vuilnismannen in Rotterdam rijden al extra rondes. Toch valt de hoeveelheid opgehaald oud papier tegen. Reden: we maken onze dozen niet klein. Dat papier verdwijnt bij het restafval. Zonde, vindt Rotterdam.