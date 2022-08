Dit wordt voorlopig het nieuwe depot van het Streekmuseum Krimpenerwaard

Streekmuseum Krimpenerwaard heeft een nieuw depot gevonden. Althans, voor drie jaar. De collectie kan gedurende die periode worden gestald in een kantoorpand in de Stormpolder. Naar een permanente oplossing wordt nog gezocht.

Museumdirecteur Hilde van den Berg vindt de oplossing, die samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel werd gevonden, prima voor de korte termijn. ,,We kunnen terecht in een leeg deel van een kantoorgebouw, dat goed af te sluiten is’’, zegt ze. ,,Het is geschikt om te werken en de omstandigheden voor onze collectie zijn redelijk stabiel. Het is geen Boijmans natuurlijk, maar beter dan de container die eerst werd voorgesteld.’’

Verhuiskosten

De gemeente betaalt de verhuiskosten en de huur van de nieuwe ruimte voor maximaal drie jaar. ,,Zonder haar hulp was het ons niet gelukt om in de huidige markt zo snel een nieuwe plek te vinden’’, stelt Van den Berg. ,,De gemeente heeft veel tijd gestoken in het uitwerken van deze oplossing op zo’n korte termijn, daar zijn we erg dankbaar voor.’’

De afgelopen jaren kon het museum de collectie opslaan in de lokalen van twee naburige scholen. Die hebben die ruimten echter zelf weer nodig. ,,We hebben meerdere tips gekregen en aan de hand daarvan een stuk of vijf gebouwen bezichtigd. Het kantoor in de Stormpolder was de beste optie.’’ Een deel van de collectie is daar inmiddels ondergebracht, de rest volgt in de herfstvakantie.

Inkrimpen

Met de gemeente zoekt het Streekmuseum nog naar een permanent depot. Het liefste zou Van den Berg de collectie opslaan op het eigen terrein aan de IJsseldijk. ,,Maar de panden die daarvoor geschikt zijn, zitten al vol. De rest zijn boerengebouwen die daarvoor ingrijpend verbouwd moeten worden. Dat kost veel geld.’’ Bekeken wordt ook of de collectie moet worden ingekrompen, zodat minder depotruimte nodig is.

