Dit zijn de eerste maatregelen van Rotterdam tegen inflatie en hoge energieprijzen

Super­marktei­ge­naar Bart ziet zijn klanten letterlijk elke cent omdraaien: ‘Heerst veel verborgen armoede’

Supermarkteigenaar Bart Groesz van de Plus-supermarkt in Rozenburg schrapte vorige maand uit protest een week lang eigenhandig de 9 procent btw op groenten en fruit. Het typeert de oud-politieman die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. En ja... die mening is stevig.

2 oktober