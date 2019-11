Dit zijn de rappers van clips met zwaaiende kapmessen: ‘Aanzetten tot geweld? Wij vertellen gewoon hoe ons leven is’

Juf Bianca geschrok­ken nadat column viral gaat: mijn jongens zijn géén tuig

17:39 De juffrouw die in een openhartige column deelde over hoe zij dagelijks worstelt met het speciaal onderwijs op haar school in Rotterdam-Zuid, vreest dat haar leerlingen de dupe zijn van alle aandacht. ,,De reacties zijn zo verdrietig. Deze kinderen zijn géén tuig. Ik schreef het vóór hen met de boodschap dat het speciaal onderwijs pittig is.’’