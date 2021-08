Dit zijn de schietpartijen in twaalf dagen tijd in de Rotterdamse regio: ‘Zo snel mogelijk verhuizen’

Update/video Wéér een nacht vol schietge­weld: schoten gelost op woningen in Rotterdam én Vlaardin­gen

3 augustus Voor de zesde keer in negen dagen was er afgelopen nacht een schietpartij in Rotterdam-Feijenoord. Een paar uur later werd er geschoten op een gebouw in Vlaardingen. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.