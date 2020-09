Dit zijn de vier scenario’s voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam

Een Eurovisie Songfestival zonder publiek, deelnemers die meedoen vanaf een podium in hun eigen land, toeschouwers die allemaal op 1,5 meter van elkaar zitten óf dan toch die volle zaal in Ahoy met duizenden mensen. Dit zijn de vier scenario’s voor het liedjesfestijn, dat hoe dan ook volgend jaar mei in Rotterdam plaatsvindt.

Het is het meest hoopvolle scenario: een Eurovisie Songfestival zoals het al 64 jaar georganiseerd wordt. Negen shows, een volle zaal met alle landendelegaties én allerlei evenementen die eromheen worden georganiseerd in de gaststad. In dit geval Rotterdam.

Dat het songfestival in mei hoe dan ook plaatsvindt, daar is geen twijfel meer over mogelijk. Maar in welke vorm? Dat blijft onzeker. Daarom heeft de Nederlandse organisatie van het festival vier scenario’s uitgewerkt. Die zijn vanmiddag bekendgemaakt in Ahoy door wethouder Said Kasmi en Gerard Timmer, directeur van de NOS. Het Eurovisie Songfestival vindt op 18, 20 en 22 mei van volgend jaar plaats.

Hoopvol scenario

Of dat eerste hoopvolle scenario doorgang kan vinden, hangt grotendeels af van een eventueel vaccin en beschikbare betrouwbare sneltests. Het lijkt moeilijk voor te stellen dat de evenementenhal over acht maanden volgepakt staat met mensen.

De 1,5 metervariant

Voor als dat niet mogelijk is, kijkt de organisatie ook naar een vorm waarin wel publiek wordt toegelaten in Ahoy, maar dan een stuk minder. Iedereen zou dan op 1,5 meter van elkaar moeten zitten. De landendelegaties zouden alsnog naar Rotterdam afreizen, maar er is een beperkte capaciteit voor pers en delegaties.

In deze vorm kunnen er natuurlijk veel minder mensen bij zijn. De kaarten zijn allemaal al aangeschaft, nog voor de editie die dit jaar plaats had moeten vinden, dus het is niet gezegd dat mensen met een kaart ook mogen komen. Er zou een nieuwe verdeling plaats moeten vinden en wie naast het net vist, krijgt zijn geld terug. Hoe dat op een eerlijke manier zou moeten gebeuren, is nog niet bekend.

Lockdownvariant

Niemand wil eraan denken, maar de organisatie heeft ook een plan gemaakt voor een mogelijke lockdown. Dan kan er uiteraard geen publiek bij zijn en vinden er ook geen festiviteiten plaats in Rotterdam. De optredens worden in alle deelnemende landen opgenomen en uitgezonden vanuit Ahoy.

Deelnemers treden op in eigen land

Dan is er nog een iéts positiever draaiboek dan dat van de lockdownvariant, in het geval er niet gereisd mag worden. Er zou wel publiek in Ahoy kunnen zijn, maar de deelnemers treden in hun eigen land op. Die beelden worden in Ahoy uitgezonden. De delegaties uit landen die wel naar Nederland af mogen reizen, doen dat gewoon en treden live op.

Het blijft koffiedik kijken hoe de wereld er in mei uitziet. De organisatie laat weten in elk geval enthousiast te zijn en er alles aan te doen om er een zo feestelijk en bruisend mogelijk songfestival van te maken.

