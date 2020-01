Dit zijn de winnaars van de IFFR-awards: kaskraker Parasite krijgt publieksprijs

Schiedamse moeder maakt liedje als ode aan haar gehandicap­te peuter

19:00 Als Myriam West haar gitaar pakt en gaat spelen, heeft Wybren nog maar voor één ding aandacht: muziek. De 3-jarige peuter kijkt zijn moeder liefdevol aan. Het liedje dat zij ten gehore brengt - I'm not asking for the moon - is een ode aan Wybren die geboren is met een genetische afwijking waardoor hij epilepsie en een ontwikkelingsstoornis heeft.