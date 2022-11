Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

Heerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Erwin Beltman over afscheid in de Kuip: ‘Samen met m’n vader toegezongen worden; dat slaat alles’

Negen jaar lang stond Erwin Beltman elke dag op het heilige gras van de Kuip om de mat in optima forma te brengen en te houden. Vorige week zaterdag, voor de wedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittard, dus ook. Het was de laatste keer. Voor die gelegenheid mocht zijn zieke vader in de rust mee het veld op. ,,Met hem naast me, op die plek, was heel bijzonder en indrukwekkend. Ik word er nog stil van.’’

Volledig scherm Feyenoord-Fortuna Sittard Erwin Beltman neemt afscheid van het Feyenoord-publiek Foto ; Pim Ras © Pim Ras Fotografie

Vriendin doodgeschoten Jaison (30): ‘Zijn werk in de zorg gaf hem zo veel voldoening’

De vriendin van Jaison is naar hem onderweg, als ze zaterdagavond het nieuws krijgt dat haar leven voorgoed zal veranderen. De 30-jarige Rotterdammer is op het Tiendplein in het Rotterdamse centrum neergeschoten, vlak bij zijn huis. Hij overlijdt in het ziekenhuis. Ze kan het vele uren later nog altijd niet geloven. ,,Het is zo onwerkelijk dat mijn lieve vriend er niet meer is.’’

Volledig scherm Hulpverleners vochten nog voor het leven van Jaison, die op een terras in Rotterdam onder vuur werd genomen. De 30-jarige man bezweek korte tijd later aan z'n verwondingen. © MediaTV

Waarom Rotterdam een heel saaie stad dreigt te worden: ‘Rauwe randjes zijn ontzettend nodig’

Het rauwe randje van Rotterdam, ongepolijste plekken waar creatieve ondernemers de stad jeu geven, staat onder druk. Hoe voorkomen we dat?

Volledig scherm De plek aan de Schiestraat waar nu de Biergarten zit en straks een heel nieuw gebied met wolkenkrabbers moet komen. © Frank de Roo

Michèle is doodziek, maar staat er niet alleen voor: haar collega’s ‘houden wel van een uitdaging’

Negen politieagentes roeien vandaag een marathon door de Nieuwe Maas om aandacht te vragen voor hun doodzieke collega Michèle van Dijk (50). De rechercheur heeft 90.000 euro nodig voor een experimentele behandeling om de kanker, die haar lichaam sloopt, te stoppen. ,,Wij zijn een blauwe familie!”

Volledig scherm Michèle van Dijk heeft kanker en is een crowdfunding gestart om de hoge kosten van een experimentele behandeling door Duitse artsen te bekostigen. © Jan de Groen

Complete verrassing voor de buitenwereld? Buiten beeld werd al jaren gewerkt aan deze coalitie

De buitenwereld was compleet verrast toen Rotterdam deze lente een coalitie kreeg met Leefbaar, VVD, D66 en Denk, maar op de achtergrond werd er al jaren aan gewerkt. Reconstructie van een historische coalitievorming.

Volledig scherm De vier hoofdrolspelers van links naar rechts: Vincent Karremans (VVD), Robert Simons (Leefbaar), Faouzi Achbar (Denk) en Chantal Zeegers (D66). © Sanne Donders

Hoteldirecteur gaat viraal met vacaturetekst voor ‘minst gewilde baan van Nederland’

Of hij even een wervende tekst wilde schrijven voor een openstaande vacature bij het Delta Hotel Vlaardingen. Directeur Dirk Overbeeke zei ja, maar liep vervolgens twee weken met z’n ziel onder z’n arm. ,,Tja, het is gewoon een hondenbaan, hoe moet je dat verkopen?” Uiteindelijk kwam hij met een briljante oplossing die meer dan een miljoen views op LinkedIn opleverde.

Volledig scherm Thuis aan de tafel schreef directeur Dirk Overbeeke een briljante tekst voor een moeilijk in te vullen vacature in zijn hotel. © Stephan Tellier

Hoe Jacoba de ‘zorgmedewerker’ betrapte die haar oma (91) wilde beroven: ‘Ze was zó sneaky bezig’

Ze liep stomtoevallig naar binnen op het moment dat haar 91-jarige oma werd beroofd. Kleindochter Jacoba (46) kwam in actie en wist een hondsbrutaal roversduo te stoppen.

Volledig scherm Serie afgekocht - Jacoba kwam in actie nadat een zorgmedewerker haar hoog bejaarde omda probeerde te beroven, maar ze kwam als klein dochter in actie Foto: Frank de Roo © Frank de Roo

Je autobatterij gebruiken om te koken en tv te kijken: de technologie is er, nu de praktijk nog

De batterij van je elektrische auto gebruiken om te koken of je warmtepomp te laten draaien: het is nu nog toekomstmuziek, maar de technologie is er klaar voor. De gemeente Rotterdam heeft het afgelopen half jaar geëxperimenteerd met het inzetten van batterijen van elektrische auto’s om elektriciteit op te slaan en terug te leveren. Over een paar jaar zou deze technologie ook beschikbaar moeten zijn voor bezitters van een stekkerauto. Deskundigen zijn enthousiast.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Shutterstock

Gemeente presenteert plannen Rotterdamse Schiekadeblok, maar krijgt lading kritiek: ‘Weer fijn gebied verziekt’

Trots presenteerde de gemeente Rotterdam de plannen voor het nieuwe Schiekadeblok op Instagram. Het resultaat: een stortvloed aan snoeiharde kritiek. Mensen vinden het helemaal niets en willen dat het gebied blijft zoals het is. Terwijl de gemeente dacht zo goed bezig te zijn.

Volledig scherm Nieuw stedenbouwkundig plan Schiekadeblok © Nieuw stedenbouwkundig plan Schiekadeblok

