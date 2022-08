Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZONDAGOCHTENDHeerlijk, weekend! Het is zondagochtend, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Hoe Ibrahim Y. jarenlang de grootste club van Rotterdam kon runnen

Wie het nieuws een beetje volgt, kan het onmogelijk zijn ontgaan. Er was altijd wel wat aan de hand bij Club Blu. De Club werd regelmatig beschoten. Voor het kantoor van de eigenaar werd zelfs een granaat gevonden. Wat blijkt nu: de gemeente Rotterdam vermoedde in 2017 al dat eigenaar Ibrahim Y. actief was in de drugshandel. Toch kon hij jarenlang de grootste club van Rotterdam runnen. Notabene in een pand van de gemeente. Hoe dat allemaal zo kon lopen, lees je in deze boeiende reconstructie.

Volledig scherm Club Blu in Rotterdam werd meerdere keren beschoten. © MediaTV

Vier uur per dag gamen en daar je geld mee verdienen, student Leon (23) doet het

Voor menig gamende puber is het een jongensdroom: je geld verdienen op de spelcomputer. En al is het voor Leon Snikkers (23) uit Spijkenisse meer een forse bijbaan naast zijn studie, hij doet het écht. Wat je daarvoor nodig hebt? Een flinke dosis discipline en doorzettingsvermogen. Want Esports – gamen op het hoogste niveau – is digitale topsport.

Volledig scherm Leon Snikkers uit Spijkenisse is gamer in de Esports. Hij doet zaterdag mee met een Rainbow 6-toernooi Foto: Frank de Roo © Frank de Roo

Luisa en Emiel werken in ziekenhuis, maar stonden ook hun mannetje als militair

Hij is arts in het ziekenhuis, zij maakt deel uit van het chirurgisch team van het leger. Toch staan Emiel Caris en Luisa Bonanno samen in de operatiekamers van het Maasstad Ziekenhuis. En: allebei zijn ze meermaals door Defensie uitgezonden voor missies in Afghanistan. ‘We hebben de pijn gezien en geroken. Dan spreek je de taal van iemand die wordt binnengebracht.’ Lees hier hun bijzondere verhaal.

Volledig scherm Luisa Bonanno en Emiel Caris als chirurgisch team in het Maasstad Ziekenhuis en als eerste luitenant en luitenant-kolonel. © Privéfoto's

Claudia is al jaren een van 's werelds beste Marilyn Monroe lookalikes

Het is alweer zestig jaar geleden dat Marilyn Monroe overleed. De Rotterdamse Claudia van Etten doet er alles aan om de herinnering aan het platinablonde icoon uit de jaren 50 levendig te houden. Ze heeft ook een belangrijke missie. 'Marily heeft een triest leven gehad, en ook ik heb sinds mijn jeugd veel nare dingen meegemaakt, daarom wil ik haar blij en gelukkig neerzetten.’

Volledig scherm Claudia van Etten poseert als Marilyn Monroe in eigen achtertuin in Kralingse Veer. © Frank de Roo

Eigenaar sliep niet één keer in miljoenenappartement en zet het weer te koop

Wie zou er nou niet willen wonen? Zo'n luxueus appartement in de Zalmhaventoren, is voor velen een mooie droom. Toch zijn er ook mensen die een appartement kopen zonder er maar één nacht in geslapen te hebben. Het appartement wordt dan snel weer doorverkocht. Slaan beleggers hun slag in de hoogste woontoren van Nederland?

Volledig scherm De Zalmhaventoren bij zonsopkomst. © Still uit video Eyecatcher

'Meldingen over kinderfietsjes zijn het zwaarst’

Een verlaten kinderfiets langs het water, in dit geval ook nog eens langs de drukste vaarroute van Nederland. Dat betekent dikke paniek. Het zal toch niet? Hulpverleners moesten onlangs opnieuw massaal uitrukken, maar het bleek uiteindelijk loos alarm. 'Iedereen gaat altijd met een gespannen boog naar zo'n melding.’

Volledig scherm De hulpdiensten rukten massaal uit voor een gevonden kinderfiets bij de Poortershaven. © MediaTV

Krijgen Fikkie en Simba straks een volwaardig graf?

Je wilt er liever niet aan denken. Maar ooit komt het moment dat je afscheid neemt van je geliefde huisdier. Volgens de Rotterdamse Partij voor de Dieren verdient een hond, kat of cavia, net als mensen, een waardig afscheid. De partij wil daarom dat een dierenbegraafplaats in Rotterdam. ‘Je brengt je opa of oma toch ook niet naar het milieupark?’

Volledig scherm Al 53 jaar lang worden huisdieren op de dierenbegraafplaats in Zevenhuizen begraven, ook van Rotterdammers. © Marlies Wessels

'Ik wéét dat-ie in leven is’

Waar is de vermiste Jaïr? Zijn familie zoekt na 27 jaar nog steeds naar antwoorden. Het 7-jarige jongetje verdween in de zomer van 1995 na een onschuldig dagje op het strand. De Peter R. de Vries Foundation heeft een kwart miljoen euro uitgeloofd voor dé tip die naar Jaïr leidt. ‘Het gemis van Jaïr eist zijn tol. Het heeft ons veel tranen en energie gekost.’

Volledig scherm Advocate Kelly de Vries en Claudio Soares © Pim Ras Fotografie

Hoe ambtenaren zich verslikten in ontmanteling van De Hef voor Bezos

Het had een prachtige marketingcampagne kunnen zijn voor Rotterdam en voor scheepsbouwers. De gemeente en de sector hadden hun plannen zo goed als rond. Maar de doortocht van het superjacht van Jeff Bezos verliep allesbehalve groots en feestelijk. Lees hier hoe een stadsbestuur zich verslikte in de ophef over de Hef.

Latifa ontvluchtte Congo om haar uiterlijk toen ze baby was, nu is ze model

De Afrikaanse Latifa Mwazi ziet er werkelijk prachtig uit met haar goudkleurige lokken, felblauwe ogen en lichte huidskleur. Zelfs voor dit interview stapt een jongen op haar af om een afspraakje te regelen. Toch is dit niet altijd zo geweest. Ze moest zelfs Congo ontvluchten vanwege haar witte huid.

Volledig scherm Latifa Mwazi. 'Ze sloegen me met een stok.' © Jan de Groen

