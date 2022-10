Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Al jaren huurders gevraagd voor panden: dit is het opmerkelijke verhaal achter raamposters

Iedere Rotterdammer kent ze wel, die verweerde posters op ramen met de tekst ‘Te huur kamers’ en daaronder telkens hetzelfde 06-nummer. Door heel de stad duiken ze op. Lukt het die verhuurder maar niet om mensen te vinden voor die doorgaans nogal smoezelige panden? Waar we ook aanbellen, nooit is er iemand thuis. De verhuurder houdt er een merkwaardige uitleg op na.

Volledig scherm Kamers te huur in Rotterdam. © AD

Jiska woont in een huis uit de jaren 20: ‘Het staat allemaal een beetje scheef’

Wat is er leuker dan bij iemand binnenkijken? Deze week laat Jiska (34) haar huisje aan de Rotterdamse Kralingseveer zien in de rubriek Binnenkijken. Ze woont hier samen met haar vriend. De woning - net op de grens met Capelle aan den IJssel - stamt uit de jaren 20. Dat maakt het volgens Jiska een ontzettende leuke plek, maar soms ook een lastige. ,,Het ene valt open en het andere klemt weer enorm.’’

Volledig scherm Jiska woont alweer vijf jaar in Rotterdam-Kralingseveer, waar de boel pas is verbouwd. © Frank de Roo

Hoge energieprijzen of niet: familie Lok trekt écht alles uit de kast voor kerst

Hebben jullie ook al zo'n zin in kerst? Bij de familie Lok begint het na de zomer te kriebelen en in oktober zijn ze niet te houden. Felverlichte slingers komen uit de garage, en na een paar weekenden buffelen zijn de tuinen van de gezinnen Lok aan de Geullestraat in Rotterdam-Beverwaard spectaculair verlicht.

Volledig scherm Familie Lok trekt alles uit de kast voor kerst. © Frank de Roo

Marianne (75) was 7 toen ze als landverhuizer naar Amerika vertrok

Met slechts vier koffers als bagage maken Marianne Adams (7), haar zusje en haar ouders in 1955 de oversteek van Rotterdam naar New York. Alles laten ze achter voor een nieuwe toekomst in Amerika. Het meisje van toen, inmiddels 75 jaar oud, is terug in Rotterdam om die memorabele overtocht nog een keer te maken.

Volledig scherm De aankomst van ss Groote Beer aan de Wilhelminakade in 1966. © Stadsarchief Rotterdam

Bumperklever slaat Ger (58) op vluchtstrook in het gezicht: ‘Ik was hele stukken kwijt’

Het zal je maar gebeuren. Je wilt een 'onbenullige verkeersruzie’ uitpraten op de vluchtstrook. Het volgende moment krijg je een paar flinke klappen in je gezicht en word je hevig bloedend achtergelaten. Het overkwam Ger (58) uit Oostvoorne. ‘De mentale impact is enorm.’

Volledig scherm Ambulancemedewerker Ger werd in z'n vrije tijd tot bloedens toe geslagen toen hij een 'verkeersruzie' wilde uitpraten. Ook zijn auto raakte besmeurd met bloed. © Privé

Moeder opgepakte multimiljonair neemt het op voor zoon: ‘Ze zijn knettergek’

De gigantische politie-operatie waarbij miljonair Mike de W. (34) werd aangehouden, heeft een link met Piet Costa: ooit één van ’s lands grootste cocaïnehandelaren. Maar wie is De W., iemand die zijn geld verdient in de metaalhandel, nou eigenlijk? Je leest het in dit verhaal.

Volledig scherm De politie nam naast dure auto’s ook fitnessapparatuur (links) in beslag. Inzet: foto van de Ferrari toen die in 2018 in beslag werd genomen. © MediaTV/Fiod

Slechtzien­de Joachim werd van reguliere school gestuurd

Joachim, Bodhi, Boris, Ubah, Nienke en Tim maken deel uit van een groep jongeren die het niet alleen lastig heeft, maar zich ook buitenspel voelt staan: ze hebben een beperking. Een rapport van de kinderombudsvrouw onderschrijft dat. ,,We zijn onzichtbaar in de stad”, zegt Bodhi. Ze is slechtziend en voelt zich niet gezien of gehoord. ,,Alsof wij in een andere wereld leven.”

Volledig scherm Joachim en Bodhi luisteren naar Boris als ze over het probleem van het openbaar vervoer praten. ,,Het kost me elke dag anderhalf uur, terwijl ik maar een half uur van school woon.’’ © Fred Libochant

Arme Rotterdammers blij met bon, maar: ‘Wat kun je nog kopen voor 15 euro?’

Rotterdammers die moeilijk rondkomen zijn blij dat de gemeente gaat helpen met boodschappenkaarten van 15 euro, kleding en een nieuwe wasmachine. Maar het is niet voldoende om mensen uit de brand te helpen, menen zij. ,,Ik durf de verwarming nog steeds niet aan te zetten.”

Volledig scherm Armoede in Rotterdam. © Frank de Roo

Vraag naar high class escorts van Zoë blijft maar stijgen: ‘Het is geen gemakkelijk werk’

Een gezelschapspartner voor een diner in een sterrenzaak of een verzoek voor een ‘piramide van vrouwen’: de vraag naar high class escorts is nog nooit zo groot geweest als in de afgelopen maanden, merkt escortbaas Zoë Vialet. Een terugblik op de afgelopen twee jaren. ,,Ik heb twee keer zoveel boekingen dan voor corona. Hoe kán dat?!”

Volledig scherm Zoë Vialet runt een succesvol high class escortbureau. ,,Het is geen makkelijk werk hè. Je moet van alle markten thuis zijn.” © Jan de Groen

