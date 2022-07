Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZONDAGOCHTENDHeerlijk, weekend! Het is zondagochtend, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Geweld is nooit ver weg in de Wolphaertsbocht: ‘Je moet hier niet te veel nadenken’

Wat is er toch aan de hand aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid? In een week tijd vonden er twee fatale drama's plaats. Onze verslaggever dook in de straat waar het geweld nooit ver weg is. ‘Er gebeurt hier zo veel ellende. Als je daarbij stilstaat, word je gek.’

Volledig scherm Voor een woning aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid zijn bloemen en knuffel neergelegd voor de doodgestoken baby Emily. © ANP

Annemei kocht voor 3 euro een iconische Birkin Bag van Hermès

Het is een droom van menig fashionista: een échte Birkin Bag van Hermès. Tassenfanaat Annemei Kalden (32) wist er een exemplaar van de iconische designtas voor slechts een paar euro op de kop te tikken op een tweedehandsmarkt in Frankrijk. Hij bleek maar liefst 9000 euro waard te zijn. Hoe is haar dat gelukt? Dat lees je hier.

Kim werd weggestuurd uit het ziekenhuis terwijl haar vliezen al gebroken waren

Je moet er toch niet aan denken. Stel je bent hoogzwanger en staat op het punt van bevallen. En dan stuurt het ziekenhuis je weg. Het overkwam Kim van Dijk (37) uit Vlaardingen. Het begin van haar kraamperiode kreeg een bizarre wending. ‘Ik ben op handen en knieën de auto ingekropen.’ Lees hier haar bizarre relaas.

Volledig scherm Ilse Evers maakt bijzondere accessoires van brandweerslangen o.a tassen en stoelen. © Frank de Roo

Ilse maakt tassen van gebruikte brandweerslangen

Een brandweerslang die niet meer gebruikt wordt vanwege lichte slijtageplekken. Wat móet je ermee, zou je denken. Maar Ilse Evers (40) heeft wel een idee: zij maakt er tassen, riemen, armbanden, bierfleshouder, stoelen en nog veel meer dingen van. ‘We hadden thuis geen televisie, maar wél een naaimachine.’

Volledig scherm De jachthaven van Strijensas. © Jeffrey Groeneweg

Booteigenaren ten einde raad na diefstal

Het zal je maar gebeuren. Je hebt jarenlang gespaard voor een bootje en ineens is ie weg. Het is hét gesprek van de dag onder waterrecreanten. Vooral in de zomer slaan de dieven toe. ‘We hadden ons er enorm op verheugd m er op uit te gaan met de boot.’

Volledig scherm Rajacenna van Dam kan vier portretten tegelijk en ondersteboven tekenen. © Roel Dijkstra

Brein van Rajacenna is zó bijzonder dat ze wetenschappers versteld laat staan

Het brein van Rajacenna van Dam (28) uit Vlaardingen is zo bijzonder dat de Duitse televisie er al eens een uitzending aan wijdde en het leverde zelfs een ontmoeting met wereldster Justin Bieber op. Opnieuw trekt ze de aandacht, met een video waarin ze tegelijkertijd, met twee handen (!), vier fotorealistische portretten maakt. Ondersteboven. Hoe doet ze dat toch?

Volledig scherm De ANWB-winkel aan het Binnenwegplein in Rotterdam. © Frank de Roo

De ANWB-winkel verdwijnt langzaam uit het straatbeeld

Zeker voor oudere generaties is het vaste prik: voor het begin van de vakantie snel naar de ANWB-winkel voor een routekaart of tolvignet. Maar de ANWB-winkel lijkt langzaam maar zeker uit het straatbeeld te verdwijnen. De meeste jongere vakantiegangers regelen hun zaakjes immers online. Is de ANWB-winkel nog te redden?

