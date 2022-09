Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Hoe koningin Elizabeth in een flatje in Rotterdam belandde

De wereld rouwt om het overlijden van koningin Elizabeth. Wat niet veel mensen weten, is dat de vorstin slechts één keer een uitgebreid bezoek aan Rotterdam bracht. Het maakte diepe indruk, ook op een meisje dat later burgemeestersvrouw zou worden. Lees hier meer over dat bijzondere bezoek.

Volledig scherm Koningin Elizabeth in Rotterdam-Overschie, met rechts naast haar koningin Juliana. © Delpher

Zorgen bij grootverbruikers om hoge energierekening

Korter douchen, de thermostaat een tandje lager zetten en misschien moeten we dit jaar toch iets minder uitpakken met de kerstverlichting. Tips om energie te besparen vliegen ons om de oren, maar hoe zit het met grootverbruikers? De directeur van het Feyenoord-stadion maakt zich zorgen om de energierekening die wel eens een miljoen hoger zou kunnen uitvallen dan normaal.

Volledig scherm Bij het Feyenoordstadion wordt gekeken naar besparingsmogelijkheden: bijvoorbeeld door het plaatsen van LED-verlichting in de lichtmasten. © Pim Ras Fotografie

‘Zieke’ baby hoeft niet meer een week aan vervelend infuus

Baby’s die bij hun geboorte een bacteriële infectie oplopen, kunnen veel eerder het ziekenhuis uit dan tot nu toe gebruikelijk is. In plaats van een volle week aan het infuus kunnen ze al na twee of drie dagen naar huis. Dat kan door wat artsen het toedienen van ‘een drank’ noemen. Het toonaangevende Britse, medisch wetenschappelijke tijdschrift noemde het onderzoek ‘baanbrekend'. In dit verhaal lees je er alles over.

Volledig scherm Een baby aan het infuus. © Getty Images

Eindelijk weer donzige dotjes bij de Rotterdamse flamingo’s

Eigenlijk moet er bij de flamingo’s in Diergaarde Blijdorp een waarschuwingsbordje: ‘Pas op, kans op overdosis schattigheid!’. Want ach, luid piepende, grijze, donzige dotjes op hoge stelten, hoe zoet is dat? En bijzonder, want na maar liefst 17 jaar ‘kuikenloos’ te zijn geweest, zijn er eindelijk weer kleintjes bij de flamingo’s.

Volledig scherm Daar zijn ze dan, de eerste kuikens van de flamingo's in 17 jaar in Diergaarde Blijdorp. De dieren zijn goed herkenbaar: ze zijn nog grijs. Zes zijn er al uit het ei en er wordt nog volop gebroed. © Frank de Roo

Bekijk hieronder een video over de jonge flamingo's.

Arend woont in luxe penthouse in hartje Rotterdam

Een strakke inrichting of een huis vol gezellige spulletjes? Als je die vraag aan Arend Koster stelt, dan gaat hij voor de eerste optie. Hij geeft deze week een inkijkje in zijn luxe penthouse in de glazen City Building in het Laurenskwartier in het centrum van Rotterdam. ,,Ik hou niet van een huis bomvol prullaria of planten.’’

Volledig scherm Arend Koster is blij met zijn penthouse in hartje Rotterdam. © Frank de Roo

Kim reanimeerde Karel (84) in een oorverdovend stil stadion tijdens Sparta-Ajax

Het zal je maar gebeuren. Karel Stahl (84) kreeg een hartaanval op de tribune van Sparta. Kim Feelders (48) was ook in het stadion en twijfelde geen moment. Ze klimt over een afscheiding en begint met reanimeren. ,,Hij was al helemaal koud.”

Volledig scherm Kim twijfelde geen moment en schoot Karel te hulp. © AD

Plots hangt heel de Hoeksche Waard vol omleidingsbordjes voor vrachtverkeer

Gloednieuwe, felgele omleidingsbordjes met daarop een vrachtwagen en een pijl naar de A29 die truckers zo veel mogelijk uit bewoond gebied weren. Bijna in elk dorp in Hoeksche Waard hangen er wel een paar. ‘Hartstikke goed’, is de algemene consensus. Maar gezien het truckdrama in Zuidzijde ‘wel vreemd dat ze er nu pas staan’.

Jordy Dijkshoorn biedt vrouwen excuses aan: ‘Heb me als een varken gedragen’

Nu hij met De Likt stopt, wil de Rotterdamse rapper Jordy Dijkshoorn schoon schip maken. Stoppen met harddrugs, rust in zijn leven vinden én sorry zeggen tegen de vrouwen die hij door de jaren heen lastigviel. ,,Ik ben de afgelopen jaren echt te vaak wakker geworden met het gevoel: Jordy, wat heb je nou toch gedaan?” Lees hier zijn openhartige verhaal.

Volledig scherm Jordy Dijkshoorn maakt schoon schip. © Arie Kievit

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.