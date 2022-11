Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

Bandenprik­ker slaat opnieuw toe in Capelle: meerdere banden lek

De bandenprikker in Capelle aan den IJssel slaat geen nacht over: ook in de nacht van donderdag op vrijdag zijn er weer verschillende banden lek gestoken. Dit keer ging het om meerdere auto’s en een scooter op de P.C. Boutenssingel in Capelle. De politie vermoedt dat zijn vernielzuchtige tocht begon met de diefstal van een fiets in Krimpen aan de Lek.

