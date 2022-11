Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Verwarde Tommie ‘woont’ in een bushokje: ‘Hij kan prima voor zichzelf zorgen’

Scheerschuim, shampoo, een tandenborstel, zware Van Nelle shag en een transistor. Op een bankje in een bushokje aan het Oostplein staat een juten Zeeman-tas met de laatste persoonlijke bezittingen, die Tommie overhield aan zijn uithuiszetting. Na dertien jaar in zijn begeleid woonvoorziening, is hij door ggz-instelling Antes op straat gezet. De verwarde Rotterdammer slijt zijn dagen nu het bushokje. ,,Hij kan prima voor zichzelf zorgen”, aldus zijn ex-zorgverlener.

Volledig scherm Tommie is door ggz-instelling Antes op straat gezet: ‘Dat het zo is afgelopen, is diep triest’ . © Frank de Roo

Vuurwerk bezorgt viervoeters nu al angstaanvallen: ‘Ringo is aan de pillen, het is november’

Vuurwerkoverlast. Het lijkt nu al ergernis nummer één. En vooral bij hondenbezitters. De luide klappen bezorgen hun viervoeters ieder jaar weer angstaanvallen en stress. Wouter Vocke uit Rotterdam is er hélemaal klaar mee. ,,Mijn hond zit nu al aan de rustgevende pillen.”

Volledig scherm Wouter Vocke met zijn hond Ringo. Door het vuurwerk durft het dier bijna niet naar buiten. © Frank de Roo

Laura (28) zorgt al tien jaar voor haar vader: ‘Je cijfert jezelf weg als mantelzorger’

Het beeld van de mantelzorg is dat van 40-plussers die hun hulpbehoevende ouders bijstaan. Maar Laura past niet in dat plaatje. Ze is jong, 28, maar merkt bij leeftijdgenoten die hetzelfde meemaken dat het vaak not done is om erover te praten: zorgen voor je ouders. Zelf zorgt ze al tien jaar voor haar ernstig zieke vader. Ze was pas 18, toen hij dementie kreeg.

Volledig scherm Laura Bakker en haar vader © Charlotte van der Gaag

Amber (27) is al toe aan haar vierde donornier: ‘Ik wil niet steeds dat zieke meisje zijn’

Weer op de wachtlijst, weer op zoek naar een donor. Het klinkt om moedeloos van te worden. Amber Hageman is pas 27 jaar maar alweer toe aan een nieuwe donornier. Het wordt inmiddels de vierde. Ze probeert zelf de moed erin te houden, al is haar leven slechts wat er tussen de ziekenhuisbezoeken overblijft. ,,Het is alsof je een enkelband draagt.’’

Volledig scherm Amber zoekt haar vierde donornier. © Frank de Roo

Broer van Spaanse trucker Juan S. ‘Die epilepsie zou het geweest kunnen zijn’

De Spaanse vrachtwagenchauffeur Juan C. S. veroorzaakte in augustus een tragisch ongeval in de Hoeksche Waard, waarbij zeven mensen om het leven kwamen. In zijn woonplaats Caravaca de la Cruz, waar hij werk heeft gevonden in een ijzerhandel, zien familie en bekenden hem niet als dader. ,,Hij heeft dit onheil ook niet opgezocht.’’

Volledig scherm Hulpdiensten in Zuidzijde. © Fotopersbureau Busink

‘Ik maak geen porno, heb wel profiel op OnlyFans’

Door een hersenvliesontsteking op haar vijftiende, kijkt Belle Venema (31) de dood in de ogen en verliest voor een groot deel haar gehoor. Nu is ze populair internationaal cosplaymodel. ,,Vind je mijn foto’s niet te bloot?, vraag ik mijn moeder weleens.” Lees hier haar bijzondere verhaal.

Volledig scherm Cosplaymodel Belle. © Jan de Groen

Nergens trekken investeerders zich zo massaal terug als hier

Goed nieuws voor wie nog een woning zoekt: investeerders in Rotterdam kopen steeds minder woningen op van bewoners. Sterker nog: nergens in Nederland daalt hun aandeel zo snel als hier. De opkoopbescherming lijkt een belangrijke oorzaak.

Volledig scherm Woningen in Carnisse, een van de zestien Rotterdamse woningen waar de opkoopbescherming geldt. © Frank de Roo

