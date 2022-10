Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZONDAGOCHTENDHet is zondag. Hét moment om te ontspannen én te genieten van de mooiste verhalen van de afgelopen week. We hebben die artikelen waarvan wij denken dat je ze echt even moet lezen, verzameld in één artikel. Kopje koffie of thee erbij, vergeet niet er iets lekkers bij te pakken, en je kunt aan de slag.

Conflicten, geweld, vechtscheidingen: alle geheimen van gezinnen in crisis lagen letterlijk op straat

In een papiercontainer zijn vertrouwelijke documenten aangetroffen over gezinnen met kinderen die in een crisissituatie verkeren. De rapportages gaan onder meer over huiselijk geweld, vechtscheidingen en de ondertoezichtstelling van minderjarigen uit de regio Rotterdam-Rijnmond.

Volledig scherm De documenten werd aangetroffen in de rechter container. © Frank de Roo

Dieren genieten van zachte herfstweer, vogels nog niet vertrokken: ‘Liefhebber kan hart ophalen’

Ze hadden al weg ‘moeten’ zijn, maar lepelaars, koperwieken en vlinders zijn nog volop te bewonderen in de natuurgebieden rond Rotterdam. Normaal zijn de dieren nu al onderweg naar het warme zuiden, maar door het opvallend zachte herfstweer maken ze nog geen aanstalten. En een ree is zó gespot!

Volledig scherm Reeën genieten ook nog van de zon. © Bart Gloudemans

Gamma werd voor 8 miljoen euro uitgekocht, voor niks: ‘Best bizar dat het stadion er niet komt’

Voor tientallen miljoenen euro’s zijn bedrijven uitgekocht om de bouw van een nieuw Feyenoord-stadion mogelijk te maken. Nu dat plan definitief van de baan is, vinden bewoners van de naastgelegen wijk Veranda dat deze grond snel moet worden gebruikt voor woningbouw. ,,Pas op voor verloedering en leegstand.‘’

Volledig scherm Vroeger de Gamma, nu een priklocatie voor de GGD. Bedrijven zijn in dit gebied opgekocht omdat hier het nieuwe Feyenoord-stadion moest komen. Het welkomsbord herinnert daar nog aan. © Frank de Roo

Chinees politiebureau in Rotterdam? Omwonenden verbaasd: ‘Het is een normale familie’

China zou zonder toestemming van de Nederlandse overheid twee politiebureaus runnen in Rotterdam en Amsterdam, en van daaruit landgenoten die in Nederland wonen intimideren en bedreigen. In de Rotterdamse portiekwoning in kwestie beweren ze van niets te weten.

Volledig scherm De straat in Rotterdam waar een illegaal Chinees politiebureau gevestigd zou zijn. © Frank de Roo

Schimmels grijpen hun kans, en hun fans ook: ‘Op dood hout gebeuren de mooiste dingen’

Het is de tijd van de paddenstoelen. Naarmate de zon lager aan de kim staat, rukt het vocht op in parken en tuinen en dan grijpen de vaak kleurrijke schimmels hun kans. Met in hun kielzog natuurvorsers, die deze wonderlijke creaties van Moeder Natuur op de geheugenkaart willen vastleggen.

Volledig scherm De Heemtuin is een paradijs voor paddenstoelen-fan Hans Oskam. 'Als leek weet je vaak niet wat je precies hebt gefotografeerd.' © AD

In de haven komen geen schepen met gadgets meer aan, maar noodrantsoenen voor scholen

Geen elektronica maar noodrantsoenen. Doordat er steeds minder vraag is naar luxe artikelen, daalt ook de prijs van het verschepen van een container van Shanghai naar Rotterdam. Én de schepen die nog wel aankomen, hebben producten aan boord die Europa door een karige winter moeten loodsen.

Volledig scherm Schepen uit China komen weliswaar nog aan in de Rotterdamse haven, maar de lading aan boord is significant anders dan tijdens de coronapandemie. © Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Het succes van jubilerende Kunsthal: ‘Hoogwaardige kwaliteit met een lage drempel’

Het is een uniek gebouw, op sommige avonden banjeren er poedelnaakte mensen door het pand en Tina Turner dook er onverwachts op bij de opening van een tentoonstelling. Dit kan maar over één museum gaan: Kunsthal Rotterdam. Wat is de succesformule, die honderdduizenden bezoekers per jaar trekt?

Volledig scherm Naked Tour in de Kunsthal. © Fred Ernst

Vergeet niet te ontbijten, ga naar buiten en hou een regelmatig ritme aan: tips tegen een winterdip

De dagen worden korter, en na deze relatief warme week maakt de zon plaats voor wolken en regen. En dan ligt voor veel mensen de winterdip, of zelfs winterdepressie, op de loer. Bij geestelijke gezondheid-instellingen zien ze het aantal hulpvragen toenemen. En regelmatig biedt lichttherapie een uitkomst.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Getty Images

