Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

Tijmen (13) verkoopt eieren aan de deur

Jong geleerd is oud gedaan! De 13-jarige Tijmen is in elk geval een ambitieuze jongen. Hij wil rijk worden en weet precies wat daarvoor nodig is: ‘Een goede babbel en zorgen dat de klanten tevreden zijn.’ Zijn eerste stappen richting een goed gevulde bankrekening heeft hij al gezet. De jonge Schiedammer gaat met verse eieren langs de deur. ‘Ze gaan als een tierelier.’

Volledig scherm Tijmen gaat met zijn eieren langs de deuren. © Frank de Roo

Grote zorgen bij oogartsen om slechte oogkwaliteit van kinderen

‘Niet te dichtbij de tv zitten, want dan krijg je vierkante ogen!’. Wie heeft deze uitspraak niet gehoord als kind? Het klonk destijds vooral als bangmakerij. Toch zit er wel een kern van waarheid in: 'dichtbij kijken’ brengt wel degelijk risico's met zich mee. De oogkwaliteit van kinderen gaat namelijk rap achteruit en beeldschermen spelen daar een grote rol in. ‘Vroeger gingen kinderen knikkeren en touwtje springen. Nu zitten ze vaak en lang achter een scherm.’

'Ik ben erachter gekomen dat ik klussen leuk vind’

Deze week nemen we een kijkje in de bijzondere woning van Lieske Yntema (30) in het Oude Noorden. Een oude garage wist ze om te bouwen tot een woning. Vrijwel alles heeft ze zelf gedaan, met dank aan YouTube en wat hulp van familie en vrienden. ‘Ik zit midden in de stad, maar ik word wakker met het geluid van vogeltjes. Best chill, ja.’

Volledig scherm Binnenkijken; Lieske Yntema, Tollensstraat. Foto: Frank de Roo © Frank de Roo

Aboutaleb laat onderzoek doen naar woonplaats Forum-raadslid

Raadsleden zijn verplicht om te wonen in de plaats waar ze actief zijn. Het AD stuitte onlangs op onduidelijkheden rond de woonplaats van Forum-raadslid Ardi Oostdijk. Hij staat ingeschreven in Rotterdam, maar maar bezit met zijn vrouw een huis in Berkel en Rodenrijs. Burgemeester Aboutaleb gaat onderzoeken hoe dit nu precies zit. Oostdijks vrouw beweert in elk geval dat hij niet meer woont in Berkel en Rodenrijs. 'Ik had Ardi aan de telefoon. Hij waarschuwde me al voor jou.’

Volledig scherm Ardi Oostdijk van Forum voor Democratie tijdens een lijsttrekkersdebat. © ANP

Dit zijn de nieuwe bewoners van het Himalayagebied in Blijdorp

Wie heeft ze al gezien? In het gerestaureerde Himalayagebied van Diergaarde Blijdorp wonen nu rode panda's. De dieren hebben best een chique onderkomen gekregen; het is namelijk een rijksmonument! De openstelling van het nieuwe gebied vormt gelijk de aftrap van het jubileum van de dierentuin. Blijdorp bestaat dit jaar maar liefst 165 jaar.

Volledig scherm Een rode panda verkent de omgeving. © Jan de Groen

Diba woont in nagenoeg leeg huis, maar gulle gevers schieten te hulp

Diba vluchtte een paar jaar geleden uit Iran en woont - na verschillende omzwervingen - met haar kinderen in Nieuwerkerk aan den IJssel. Alleen, het appartement is nog zo goed als leeg. Veel buurtbewoners trekken zich haar lot aan en komen spullen brengen. ‘Toen ik daar voor het eerste binnenkwam, zag ik alleen een bed staan en in de keuken een campinggaspitje en een koelkastje op de grond.’

Volledig scherm Diba uit Iran woont nu in Nieuwerkerk aan den IJssel. © Jan de Groen

Duiken is Romalds (55) passie, nu maakt hij wrakken schoon

Romald Peeters (55)is net terug van een bijzondere missie met Stichting Duik de Noordzee Schoon. Acht dagen lang haalde hij vrijwillig visnetten en giftig lood van scheepswrakken. Ook had hij een bijzondere ontmoeting met een dolfijn. In dit verhaal vertelt hij er alles over. ,,Het is bizar wat je allemaal onderwater tegenkomt.’’

Volledig scherm Romald Peeters verwijdert visnetten uit de Noordzee. © Copyright DDNS – Raymond Wennekes.

