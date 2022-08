Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondagochtend, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

'Hij wond klanten om de vinger’

Wie aan Verhage denkt, denkt aan een lekker patatje. En dat komt allemaal door Pim Verhage. Hij maakte de snackbar groot. Vlak voor zijn overlijden trakteerde hij nog een voltallige ziekenhuisafdeling op patat en frikandellen. Hans Jonker, de huidige eigenaar van de franchiseketen, blikt in dit verhaal terug op deze markante persoonlijkheid. ‘Pim was niet alleen genereus, maar ook een echte charmeur.’

Volledig scherm Pim Verhage is overleden. © Verhage

Merel kreeg Clinton uit dodencel, nu is hij tóch weer opgepakt

Wóedend is ze, de Rotterdamse advocate Merel Pontier. Ze streed in Amerika met succes voor de vrijlating van Clinton Young (39) die twintig jaar op death row zat, maar vorige week werd hij opnieuw opgepakt. Een slinkse truc van het Openbaar Ministerie, zegt ze. ‘Het is krankzinnig wat hier gebeurt. Zelfs rechters zijn verbaasd.’

Volledig scherm Clinton Young en Merel Pontier © Privéfoto

Dit zijn de herinneringen aan de beruchte Cees Engel

Wie kent nog de beruchte krottenkoning van Rotterdam? Na het overlijden van Cees Engel vorige week komen de verhalen over de beruchte voormalige pandjesbaas bovendrijven. Voormalig wethouder wonen Hamit Karakus zette destijds de onteigening van Engel - die talloze panden had - in gang. ,,Het ergste wat ik heb gezien? Twee gezinnen in een kelder. een douchegordijn als afscheiding en een tuinslang als gasleiding.’’

Volledig scherm Cees Engel.

Onderzoekers kijken machteloos toe: ‘Nu ook roofvogels dood door vogelgriep’

Wat was het toch een vreselijk filmpje. Een bruine stuiptrekkende kiekendief op de grond. Het was afschuwelijk om te zien, maar vogelonderzoeker Dirk van Straalen (38) zette de beelden tóch op Twitter. De vogelgriep grijpt hard om zich heen in Nederland en ook wilde vogelsoorten worden keihard getroffen. En dat moet iedereen weten, vindt hij.

Volledig scherm De bruine kiekendief op een akker op Goeree-Overflakkee. © Dirk van Straalen

Vluchtelingen slapen in een voormalig viersterrenhotel

Een groter contrast is bijna niet denkbaar. Terwijl asielzoekers in Ter Apel in de buitenlucht slapen, krijgen Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam de sleutel van een studio in een voormalig viersterrenhotel. Voor de sluiting in 2020, als gevolg van corona, was het hotel vooral toevluchtsoord voor verliefde stelletjes en zakenlui. ‘Bijna alle kamers hebben een jacuzzi en dubbele regendouche.’

Volledig scherm Buurt Lloydpier omarmt 50 Oekraïense vluchtelingen in voormalig Hotel Stroom: 'Wat mij betreft wonen zij hier nog járen.' © Jan de Groen

Niemand kwam af op de beurs voor gratis kleding van John

Het was zo’n goed idee: een beurs houden waar minderbedeelden gratis nieuwe en bijna nieuwe kleding konden uitzoeken. Maar niemand kwam vorige week af op het uitdeelfestijn in Heinenoord. Initiatiefnemer John de Groot (69) begrijpt dat achteraf wel. ‘Het kan vernederend zijn.’

Volledig scherm John de Groot tussen de kledingrekken. © VICTOR VAN BREUKELEN

Dertig jaar na de Eurekaweek zijn deze oud-studenten nog steeds beste vrienden

Je hebt ze vast door de stad zien lopen. Tienduizenden aankomende studenten van de Erasmus Universiteit die Rotterdam verkennen. Ze hebben de afgelopen dagen gefeest en zonder het nu al te weten de basis gelegd voor vriendschappen voor het leven. De Eurekaweek is namelijk veel meer dan alleen een kennismaking met Rotterdam en het studentenleven.

Volledig scherm Pinar Coskun en Karin Gerretsen halen herinneringen op aan hun Eurekaweek in 1989. © Frank de Roo

