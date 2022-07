Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZONDAGOCHTENDHeerlijk, weekend! Het is zondagochtend, het zonnetje schijnt, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

José (83) gaat drie keer per week naar de sportschool

Achter de geraniums zitten? Daar moet José Ouwerkerk uit Berkel en Rodenrijs dus echt niet aan denken. Sterker nog, ze gaat drie keer per week naar de sportschool. Dat is heel bijzonder, zeker als je beseft hoeveel leed ze in haar leven heeft moeten ondergaan. Ze lag in het ziekenhuis met een blindendarmontsteking en heeft twee keer kanker gehad. Ondanks alles bleef ze altijd sporten. 'De hele dag tv kijken? Mot er niet aan denken!’

Na vlieg­schaam­te ook cruise­schaam­te?

De passagiers van cruiseschip AidaPrima kregen niet écht een warm welkom toen ze donderdagochtend in Rotterdam aankwamen. Ze werden ontvangen door boze actievoerders, want varende vakantiepaleizen blijken nog vervuilender dan de luchtvaart. ‘Your ship is killing us!’, stond onomwonden op de folders die de verbaasde toeristen kregen aangereikt. Krijgen we na vliegschaamte ook cruiseschaamte?

Toen Bert (82) met pensioen ging, werd hij krantenbezorger

Wat een bijzondere man is Bert Bosch uit Ouddorp! Hij is al 82 jaar maar scheurt nog elke ochtend met een volle krantentas door Ouddorp om de krant te bezorgen. Toen hij met pensioen ging, sloeg de verveling toe. De hele dag thuiszitten is niks voor hem. ‘Zolang ik mij goed voel, ga ik door. Sterker nog: Ik hoop te sterven in het harnas.’

Orgel Joke is dé sensatie van Zwarte Cross

Wie had dit kunnen denken? Orgel Joke (73) die tijdens de coronapandemie beroemd met haar YouTube-filmpjes vol orgelhits, speelde onlangs Zwarte Cross helemaal plat. Ze is er nog beduusd van. ‘Na de show vertelden mensen dat ze naar huis gingen, omdat geen enkele artiest aan mij zou kunnen tippen. Doe eens even normaal, dacht ik toen bij mezelf.’ Lees hier hoe Orgel Joke terugkijkt op dit avontuur.

Oud-rechercheurs verbijsterd over geweldsgolf in Rotterdam

Gevels worden onder vuur genomen, explosieven aan deurklinken gebonden. Er trekt een ongekende geweldsgolf door Rotterdam. Oude rotten uit de politiewereld concluderen dat de nieuwe generatie criminelen jonger, harder en meedogenlozer is. ‘Wij gingen bij nog bij de grote jongens op de koffie. Criminelen waren bereikbaar. Dat is nu wel anders.’

Doodgestoken baby Emily werd nog geen zes maanden oud

Baby Emily. Ze mocht nog geen zes maanden oud worden. Precies een week geleden werd het meisje op gruwelijke wijze doodgestoken. Haar vader - de 22-jarige militair Ruud S. - is de verdachte. Volgens zijn geschokte moeder kampte Ruud al langer met psychische problemen. 'Ik kan nog steeds niet bevatten wat er gebeurd is.’ Emily is vrijdag in de armen van haar moeder en oom naar haar laatste rustplaats gedragen.

Hoe kon ongeluk tussen watertaxi en rondvaartboot gebeuren?

Wat waren het toch huiveringwekkende beelden, die aanvaring tussen een watertaxi en een rondvaartboot van de Spido. De zes opvaren - twee stellen, één kind en de schipper - ontsnapten aan de dood. Het lijkt erop dat een luchtbel de opvarenden heeft gered. Iedereen is het er wel over eens: deze mensen hadden echt een engeltje op hun schouders. Inmiddels wordt volop gespeculeerd over de schuldvraag. Zeker nu de webcambeelden van het ongeluk op social media circuleren. Maar zo eenvoudig ligt het allemaal niet.

