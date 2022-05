Dit zijn onze mooiste verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondagochtend, het zonnetje schijnt, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Vrouw verliest 30.000 euro door Tinder-relatie met agent

Het zal je maar gebeuren. Je ontmoet een leuke man op Tinder, maar het blijkt een oplichter te zijn. Cem O. (30) vertelde zijn vriendin dat zijn dochtertje van anderhalf jaar leukemie heeft en dat alleen een peperdure behandeling haar kan helpen. De vrouw trok haar portemonnee en betaalde zeker 30.000 euro. Dat had ze beter niet kunnen doen.

Volledig scherm De vrouw leerde O. via Tinder kennen. © Shutterstock

Léon (42) had beste Cito-score van Rotterdam-Zuid

Rotterdam kent veel bijzondere en kleurrijke bewoners. Bijvoorbeeld de 42-jarige Léon Kranenburg. Als kind haalde hij de hoogste Cito-score van Rotterdam. Toch besloot hij zelf om naar de mavo te gaan. Op zaterdag leren, leek hem maar niks. Bovendien had hij net een Nintendo spelcomputer gekocht. Zijn verhaal lees je hier.

Volledig scherm Léon Kranenburg. © Jan de Groen

‘Volgend jaar winnen we die cup’

Je kunt Ger Bodegraven (95) met recht een Feyenoordfan in hart en nieren noemen. Hij zag nog de eerste heipaal van de Kuip de grond ingaan, Feyenoord de Europacup-1 winnen en zijn held Coen Moulijn dribbelen langs de lijn. De Europese finale tegen AS Roma bekeek hij met zijn vrouw vanuit het verpleeghuis. Met trots, ondanks het verlies. Hij haalt er zijn schouders over op. ‘Ik heb twee oorlogen meegemaakt, dan kun je relativeren.’

Volledig scherm De Europese finale tegen AS Roma bekijkt Ger Bodegraven (95) met zijn vrouw Celia vanuit het verpleeghuis. © Frank de Roo

‘Gewoon nieuwe datum erbij’

Je zult maar een overwinningstatoeage hebben laten zetten, vóór de wedstrijd in Tirana. Groninger Edwin Cusiel (48) deed het. Zo overtuigd was hij dat Feyenoord met de cup naar huis zou gaan. Zijn grote droom viel in duigen. Heeft hij nu spijt? Dat lees je hier.

Waarom moest Perry dood?

De zaak zorgde voor een grote schok. Wéér moest Rozenburg afscheid nemen van een doodgestoken dorpsgenoot. Voor sommigen was de 21-jarige Perry hun tweede vriend die ze in een jaar tijd verloren. Hij had geen schijn van kans toen een 17-jarige dorpsgenoot hem in zijn auto met een mes te lijf ging. Hij kon geen kant op. Hij werd 42 keer gestoken en overleed ter plekke. Wat bezielde deze tiener?

‘Hier heeft Feyenoord niks mee te maken’

Wat een domper he, dat verlies van Feyenoord. Eugénie Tobias baalde donderdagochtend nog eens extra. De ruiten van haar kledingzaak Caroline Biss aan de Kruiskade werden door relschoppers ingeslagen toen de stemming na de wedstrijd plotseling grimmig werd. ‘Alsof er iets aan de uitslag verandert wanneer je dit doet.’

Volledig scherm De ruiten van de winkel van Caroline Biss zijn tijdens de rellen gesneuveld. Shopmanager Eugénie Tobias baalt. © Frank de Roo

Geld beleggen in stenen of aandelen? Denk eens aan kunst

Je kunt je geld beleggen in stenen, maar die vallen om. Je kunt aandelen kopen, maar dat is zo onzeker. Net als bitcoins. Goud? Of dan liever kunst. Art Rotterdam bracht vier dagen lang kunstliefhebbers naar de Van Nelle Fabriek. ‘Het kan dus wel, je geld zien groeien door kunst.

