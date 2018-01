Dj Benny Rodrigues vlucht de Markthal uit vanwege ratten

De Rotterdamse dj Benny Rodrigues is zijn woning in de Markthal uitgevlucht vanwege ongedierte bij de beroemde koopkathedraal in hartje Rotterdam. ,,Ik heb anderhalf jaar boven de Markthal gewoond en nog nooit eerder heb ik zoveel stress en angsten gevoeld vanwege de buitenproportionele overlast van ratten - ratten, geen muizen - beneden voor de deur’’, schrijft hij op zijn Facebookpagina.

De erkend meester in de technoscene sidderde al bij de gedachte aan de trippelende diertjes. ,,Op een gegeven moment durfde ik ‘s nachts niet eens meer naar buiten of binnen en liet ik de taxi’s het autovrije stoepje en pleintje oprijden om mij precies voor de voordeur af te zetten’’, gaat hij verder. ,,De eventuele boetes nam ik uiteraard op me.’’

Toen ook zijn hond niet meer naar buiten durfde en de ratten ook in het woongedeelte opdoken, was voor hem de maat vol. ,,In de nacht van vrijdag 7 oktober op zaterdag 8 oktober heb ik mijn weekendspullen gepakt en in grote shock gevlucht naar een hotel. Daarmee kwam mijn Markthalverhaal tot een abrupt einde.’’

Stel ik mij aan, vraagt hij zichzelf af. ,,Vast wel’’, concludeert hij, ,,maar hoe dan ook blijven het mijn angsten en ervaringen, en geloof me als ik zeg dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Ik heb daar dingen gezien, dat wil je niet weten. Maar goed, de geest is uit de fles.’’

Volgens hem is vooral het veld voor de Markthal – waar wooncomplex Rotta Nova moet komen – ‘een rattenparadijs waar de honden geen brood van lusten’. ,,In de zomer zag ik de meeste mensen de door de gemeente geplaatste rattenvallen zelfs gebruiken als picknickstoel- of tafel. Nou, dan weet je het wel.’’

Hij besluit zijn betoog op Facebook met de hoop dat het probleem nu ‘eindelijk eens structureel wordt aangepakt’. ,,Zodat ik en zoveel andere trotse Rotterdammers (ratten, muizen en ander ongedierte uitgezonderd) hopelijk ooit weer zonder nare gevoelens kunnen genieten van de vele rijke smaken en geuren van de Markthal.’’