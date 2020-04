Dj Ferry maakte een album vol verstilde muziek, maar bedacht niet dat de wereld zó stil zou komen te staan

Een paar dagen geleden stond opeens zijn zoontje voor zijn neus. Hij wilde iets vertellen, iets iets wat zijn papa vast nog nooit had gehoord. Echt niet, pap, luister maar! ,,Normaal gesproken had hij dat natuurlijk ook wel tegen me gezegd, maar dan had ik ‘m misschien wel aan de telefoon gehad, in plaats van bij me. En misschien had ik dan zelfs wel bij een gate gestaan, op een vliegveld ergens, klaar om weer een vliegtuig in te stappen. Maar dit keer was het anders. Dit keer waren we écht samen.’' Wat zijn zoontje wilde zeggen?