Dj Paul Elstak en organisator Arthur Vlendré: ‘Geef onze festivals terug, anders gaat het mis’

Column Door de geschiede­nis te wissen, kun je er ook niet van leren en kan die zich herhalen

10:00 Sinds de gewelddadige dood van George Floyd liggen de tv-archieven onder een vergrootglas. Oude series en filmklassiekers met racistische inhoud worden door streamingdiensten, waaronder HBO, Netflix en de BBC, verwijderd: Little Britain, Come Fly with Me, Gone with the Wind, Fawlty Towers.