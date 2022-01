Docent (28) verdacht van ontucht met minderjarigen, school stelt hem op non-actief

Roy (23) loopt dagelijks rond op een begraaf­plaats: ‘Concurren­ten zijn bijna allemaal wel boven de zestig’

Voor de meeste mensen is een begraafplaats niet de meest gezellig plek om rond te lopen. Lekkerkerker Roy de Jong is niet anders gewend, want voor zijn onderneming is hij er wekelijks. Hij houdt met De Jong Gedenksteen Onderhoud grafstenen bij door ze te reinigen of de letters opnieuw te verven.

16:02