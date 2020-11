Docenten Emmauscollege bedreigd om spotprent na aandacht voor moord op Samuel Paty

‘Als rector heb ik gisteren door de intercom gecommuniceerd dat we als school een plek willen zijn waarin we in vrijheid en veiligheid ons werk moeten kunnen blijven doen’, zo schrijft rector Raoul Majewski in een brief aan alle ouders van de leerlingen van de school. ‘Zodat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers die kunnen samenleven in een land dat wordt gekenmerkt door vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit’.