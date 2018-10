Dode bij schietpartij Katendrecht

Er kwamen vanavond meerdere meldingen binnen vanuit verschillende straten rondom de Rechthuislaan. Sommigen spraken van tien en anderen zelfs van twintig schoten. Heel Katendrecht is afgesloten en de politie controleert elk voertuig dat de wijk wil verlaten. Kort na het incident is een persoon aangehouden, maar hij bleek later niets met de schietpartij te maken te hebben.

Er is een grote zoekactie gestart naar meerdere verdachten en hierbij is ook de politiehelikopter ingezet. Na het horen van getuigen vermoedt de politie dat de schutter na zijn daad achterop de scooter van een handlanger is gesprongen, waarna ze samen zijn weggescheurd. Verderop in Rotterdam-Zuid is een uitgebrande scooter aangetroffen. De politie onderzoekt of het de scooter betreft die gebruikt is bij de schietpartij.