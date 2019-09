Dode bij steekpartij metrostation Capelsebrug

column Vandaag ben ik toerist in eigen stad

11:03 Een havenstad als Rotterdam heeft vanzelfsprekend een uitgebreid net om mensen per boot te vervoeren. Aan oeververbindingen geen gebrek. En toch denk ik er zelden aan om over water naar mijn bestemming te gaan. Toen ik in Istanboel woonde, vond ik het heerlijk om de veerboot te pakken. Varen is rustgevend. Dus waarom doe ik dit in Rotterdam nooit?