Dode bij steekpartij op parkeerplaats tennisvereniging in Rozenburg

Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. De Forensische Opsporing doet onderzoek. Daarvoor is de parkeerplaats van de tennisvereniging afgezet met hekken. Vlak na de start van het onderzoek heeft de politie een verdachte aangehouden in de directe omgeving. Over de identiteit van deze verdachte is nog niets bekend.

Bloedige maand

De regio Rotterdam kent een bloedige maand. Dit is de vijfde dode na geweld, na de vier doden in de laatste week van juli. Het slachtoffer in Rozenburg is de derde die overlijdt na een steekpartij. In de nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 juli liet de 27-jarige Daan het leven na een steekincident op de Jongkindstraat. De donderdag daarop overleed de 15-jarige Joshua nadat hij was neergestoken door een leeftijdsgenoot in Rotterdam-Beverwaard. De reeks is opvallend, omdat in de eerste zes maanden van 2021 juist weinig moorden in de Rotterdamse regio werden gepleegd: vier.