Dode bij zeer grote brand appartement Söderblomplaats

Schiedams echtpaar moet cel in vanwege fraude zorggeld

19:19 Een Turks echtpaar dat een zorgbedrijf in Schiedam runde, is vandaag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 3,5 jaar cel veroordeeld voor fraude. Nadat een zorgverzekeraar aangifte had gedaan van fraude vluchtte de eigenaar met zijn vrouw naar Turkije. Het echtpaar werd eerder dit jaar in België alsnog opgepakt.