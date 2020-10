Dode en zwaargewonde na beschieting van auto bij supermarkt, man (33) en vrouw (32) aangehouden

Groot onderzoek naar zuurstoft­he­ra­pie bij corona

10:00 In het begin van de eerste golf bleef een apparaat voor zuurstoftherapie in Franciscus Gasthuis & Vlietland nog ongebruikt. Nu is echter de overtuiging dat coronapatiënten dankzij deze Optiflow in combinatie met medicijnen minder vaak naar de intensive care moeten. Een onderzoek onder leiding van het Rotterdamse ziekenhuis en het Erasmus MC moet het wetenschappelijke bewijs leveren.