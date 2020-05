Dode gevallen bij schietpartij aan de Bergselaan in Rotterdam

Wat een weekend Nog even niet naar de kroeg? Dan maar thuis aan de Paloma

17:11 Het is snakken naar de dag dat we weer veilig op stap kunnen in Rotterdam. Tot die tijd is het dan maar zaak er thuis het allerbeste van te maken. Cocktailbar Amehoela helpt een handje: die brengen de cocktails gewoon tot aan de deur. Al besloot ik het dit keer iets moeilijker voor mezelf te maken.