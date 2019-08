Dode man aangetroffen in ‘bedrijfje’ dat drugs verpakt

Eén gang in het gebouw is voor onderzoek ontruimd, maar er is volgens de veiligheidsregio geen reden om andere etages te ontruimen. Er bleken uiteindelijk geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen te zijn. Het zou bij de aangetroffen verdovende middelen om synthetische drugs gaan. In de woning zouden tientallen kilo's drugs liggen.



Volgens een woordvoerder van de politie is men nu zwaarbewapend ter plaatse om de partij te bewaken en een signaal af te geven dat ‘het nu een slecht moment is om de drugs op te komen halen.’



De bewoners van het 5 etages tellende complex zijn niet geëvacueerd. Buitenhuys Kralingen was eerst bekend als zorghotel De Essenburg op een steenworp afstand van de Kralingse Plas. Na een opfrisbeurt in 2012 is het nu een appartementencomplex. Het wordt online aangeprezen als ‘een modern complex op een uitstekende locatie in Rotterdam Kralingen.’