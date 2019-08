Dode man aangetroffen in drugslab Rotterdam-Kralingen

In de Louise de Colignylaan in de Rotterdamse wijk Kralingen is een dode man aangetroffen. In het pand, Buitenhuys Kralingen, is ook een drugslab en een grote hoeveelheid drugs aangetroffen.

De man werd eerder vandaag vermist, het zou gaan om een man van 30 of 31 jaar oud. Een zoektocht van de politie leidde de agenten naar het pand in Kralingen. Daar woont hij, of er was reden om aan te nemen dat hij daar woonde, zo meldt de politie. Een familielid van de man had hem daar intussen al dood aangetroffen. Hij was daar samen met een andere, nog levende, man die onwel was geworden.

Het lijkt er op dat ze beide bedwelmd raakten door dampen uit wat een drugslab lijkt te zijn. Deze tweede man is naar het ziekenhuis gebracht en daar later aangehouden.

Chemische dienst DCMR

De brandweer heeft samen met medewerkers van de chemische dienst van de Milieudienst Rijnmond DCMR onderzoek in de woning gedaan om te zien welke stoffen er precies aanwezig waren. In speciale pakken is men naar binnen gegaan om een veilige werkomgeving te creëren op het plaats delict.

Één gang in het gebouw is nu voor onderzoek ontruimd, maar er is volgens de veiligheidsregio geen reden om andere etages te ontruimen. Volgens een woordvoerder van de politie is men nu zwaarbewapend ter plaatse om de partij te bewaken en een signaal af te geven dat ‘het nu een slecht moment is om de drugs op te komen halen.’

De bewoners van het 5 etages tellende complex zijn niet geëvacueerd. Buitenhuys Kralingen was eerst bekend als zorghotel De Essenburg op een steenworp afstand van de Kralingse Plas. Na een opfrisbeurt in 2012 is het nu een appartementencomplex. Het wordt online aangeprezen als ‘een modern complex op een uitstekende locatie in Rotterdam Kralingen.’

Volledig scherm Inzet van de brandweer bij Buitenhuys Kralingen in Rotterdam. © MediaTV