Dode muis uit Markthal wordt een pronkstuk in museum

VIDEODe Markthalmuis wordt beroemd. Een onlangs levenloos in de koopkathedraal gevonden trippelaar is geschonken aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, tot grote vreugde van directeur Kees Moeliker. ,,Want ik ben blij met een dooie muis’’, zegt hij.

Het beroemde complex in hartje stad werd lange tijd geterroriseerd door de watervlugge knagertjes. ,,Waar eten is, daar vind je muizen’’, zegt woordvoerster Christie van der Linden. ,,Dat geldt dus ook voor onze hal. Het in toom houden van ongedierte is dagelijkse kost.”

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit – die in februari onaangekondigd op bezoek kwam – controleert op hygiëne en ongedierte. De visite was de start een ware klopjacht op de overlastgevende, harige knabbelaars. Met succes: in de vele honderden geplaatste vallen zaten maar een stuk of 25 muizen.

Volledig scherm Christie van der Linden van de Markthal levert de dode muis af bij Kees Moeliker, baas van het Natuurhistorisch Museum. © Jan de Groen

Deze week dook ’n práchtexemplaar op in de winkel van bloemenspecialist Naturals; het ukkie was zo dood als een pier. Een échte Markthalmuis die, zo vindt Van der Linden, een prominent plaatsje in ‘het Natuurhistorisch’ verdient. ,,Wij vinden dat dit diertje daar thuishoort.’’

Quote We gaan ‘m nu snel invriezen Kees Moeliker, directeur Natuurhistorisch Museum Een afspraak met museumbaas Moeliker was zó gepiept. En de Markthalmuis blijkt een waardevolle aanvulling op andere pronkstukjes in de expo, zoals de befaamde Dominomus, de Tweede Kamermuis en de Haagse Kluifrègâh. In het markante museumpand aan de Westzeedijk wordt het strak verpakte lijkje uit zijn omhulsel gepeuterd en door biologen-ogen geïnspecteerd.



,,Hij is mooi compleet’’, klinkt het, ,,dat is al een groot voordeel. Het is een huismuis, een mannetje zo te zien. En we noemen hem gewoon de Markthalmuis, want dat bekt wel lekker. We gaan ‘m nu snel invriezen.’’

Met een heel klein beetje pijn in het hart neemt Christie afscheid van het beestje: ,,Maar het is en blijft een muis, en daar hadden we last van. Hier krijgt hij een mooi plekje.’’

Volledig scherm De Markthalmuis op weg naar eeuwige roem. © Jan de Groen