Dodelijk slachtoffer sloepdrama blijkt Belgische vrouw (62)

Moeder doodgere­den fietser: ‘Ik wil op zijn bed liggen huilen tot ik misschien doodga’

8:00 Ze zat op hem te wachten met het eten, dinsdagavond. Maar hij arriveerde niet. In plaats daarvan werd de 62-jarige Lidia opgehaald door de politie om naar het ziekenhuis te gaan. Haar zoon Cristian Dima is het slachtoffer van de dodelijke aanrijding in de Rotterdamse Claes de Vrieselaan.