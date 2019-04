Dodelijke woningbrand aan Hilledijk vermoedelijk aangestoken

VIDEODe brand in een huis aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie. Een 27-jarige man kwam zaterdag om het leven. Hij sprong uit de brandende woning.

Het vermoeden dat de brand is aangestoken baseert de politie op onderzoek dat de afgelopen dagen is gedaan in de woning. ,,Meer details kunnen we nog niet geven‘’, zegt een woordvoerder.

De brand ontstond zaterdagmiddag rond 14.00 uur in de woning. De vlammen grepen snel om zich heen. Een bewoner op de derde woonlaag zat gevangen in het vuur en zag geen andere uitweg dan uit het raam te springen. Mensen die te hulp schoten, konden hem niet meer helpen. In het Erasmus MC overleed hij aan z’n verwondingen.

Volgens de politie was er tijdens de brand niemand anders in het pand aanwezig. Een team van twintig rechercheurs doet onderzoek. Er is buurtonderzoek verricht en met getuigen gesproken. Er wordt gekeken of er camerabeelden zijn.

Volgens de brandweer is de brand begonnen op de eerste etage boven herenkapsalon Costa. Alle drie de etages boven de kapper zijn uitgebrand. De brand verspreidde zich snel over de verdiepingen, vermoedelijk vanwege brandbare polystyreenplaten - piepschuim- in de woning. De buurpanden waren kort na de brand weer vrijgegeven. Rechercheurs deden zaterdagmiddag en zondag onderzoek in het pand.