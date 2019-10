Dodo moet trekpleister worden op ‘vergeten’ stuk Karel Doormanstraat

Dodo is neergestreken onder de City House-appartementen. Vastgoedbedrijf Manhave benaderde de 42-jarige Do zo’n twee jaar geleden. ,,Of ik na wilde denken over een horecaconcept aan dit wat ‘vergeten’ stukje Karel Doormanstraat’’, zegt Do. Hij kwam uit bij een grand café en restaurant verdeeld over twee etages. ,,In iedere grote stad heb je een grand café waar zowel zakenmensen, bewoners, het winkelend publiek als toeristen te vinden zijn. Natuurlijk heeft het centrum dan Dudok en Floor, die zaken kent iedereen al jaren, maar ik wil een grand café van deze tijd neerzetten.’’