Doe een online kookworkshop. En wie weet, misschien wil je nooit anders meer dan thuis eten

Wat een weekendMamma Licia, de oma van Piero Bianculli, is de grote inspiratiebron voor het gelijknamige Italiaanse restaurant aan de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen. Als niemand naar het restaurant kan komen, dan komt Mamma Licia wel naar jou. Een online kookworkshop met ingrediënten van de chef.

Rond de klok van vier uur stap ik deze zaterdagmiddag voorzichtig Mamma Licia binnen. Het voelt na twee weken ‘intelligente lockdown’ een beetje vreemd om een restaurant in te gaan. In de keuken zijn de voorbereidingen voor de online kookworkshop in volle gang. Op het menu: een pasta al forno uit de oven. ,,Kan niet misgaan’’, verzekert eigenaar Piero Bianculli me. ,,Alles is voorbereid.’’ Ik ben benieuwd.

Volledig scherm Piero Bianculli (links) legt de thuiskokers uit hoe het moet. © Frank de Roo

Bianculli had al langer het idee om via Instagram kookcursussen te geven. Door drukte in zijn zaak kwam het er steeds niet van. Het glas is bij hem in elk geval halfvol: een verplichte lege zaak betekent dat hij andere dingen kan uitproberen. ,,We hebben tijd zat’’, grinnikt hij. ,,Dus zijn we er eindelijk mee begonnen.’’

Het recept van de online workshop is eenvoudig: klanten kunnen ’s middags de ingrediënten tegen een bescheiden vergoeding ophalen en om 19.00 uur gaat Bianculli live op Instagram. Deze keer loopt de sessie een paar minuten uit omdat een aantal bestellingen de deur nog uit moet. De restauranteigenaar, die achttien jaar geleden Italië verruilde voor de Maasstad, gaat achter de piano zitten en speelt alvast een soulnummertje voor de wachtende kijkers. Kortom: de sfeer zit er uitstekend in.

Vandaag op het programma: een pasta al forno. Oven voorverwarmd op 200 graden, het water voor de pasta (penne) kookt. En dan blijkt dat Bianculli en zijn twee Italiaanse kompanen 90 procent van je werk al gedaan hebben. De pasta moet alleen nog gekookt worden, verder is alles eigenlijk al klaar. De tomatensaus is eerder die dag vers gemaakt, de mozzarella hoeft alleen nog over de pasta uitgestrooid te worden en de Parmezaanse kaas is al geraspt. Dat ‘kan niet misgaan’ lijkt te kloppen.

Wachten

Waar ik eigenlijk had verwacht dat ik als een bezetene achter Bianculli aan zou moeten hollen, valt de ‘werkdruk’ bijzonder mee. Geen groenten snijden, geen kaas raspen en geen saus maken: het kind kan de was doen. Nadat alle ingrediënten in de pan zijn geweest, mogen ze de ovenschaal in en is het een kwestie van wachten. Eerder die dag vertelde Bianculli al over de vuistregel van een goede pasta: ,,Niet meer dan vijf ingrediënten’’, is hij stellig. ,,Als je er tien ingrediënten in gooit, kan je geen onderscheid meer maken. Je moet alles kunnen proeven.’’

Volledig scherm De pasta is klaar en verrukkelijk. © Frank de Roo

Terwijl we wachten tot onze pasta al forno verder gaart, is de piano weer van Bianculli. Hij speelt een aantal verzoeknummertjes als What a wonderful world van Louis Armstrong en September van Earth, Wind & Fire. Geen vervelende manier om te wachten. De pasta is klaar en verrukkelijk. Volgende week staat er een risotto op het menu van Mamma Licia.