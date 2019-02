Doek valt vandaag voor de Islamitische Universiteit van Europa in Rotterdam

Mogelijk melden zich vandaag ook nog studenten aan de sluitende poort. Hun toekomst is namelijk óók ongewis. Hun opleiding stopt middenin het jaar, midden in de studie. Het is onduidelijk waar zij nu terecht kunnen. Mogelijk is er hoop voor een deel van hen: er is een groep personeelsleden dat plannen maakt voor een oplossing. Zij richten samen een nieuwe school op en voeren serieuze gesprekken met een universiteit in Amsterdam. Overwogen wordt of de hbo-master geestelijke verzorging daar kan worden aangeboden, waardoor ongeveer veertig studenten van de failliete Rotterdamse school later dit jaar hun opleiding daar kunnen vervolgen.