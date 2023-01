Doelstelling bijschaven? Sparta wil drie wedstrijden én transferwindow afwachten

Sparta slaat toe in blessure­tijd en wint eindelijk weer eens derby van Excelsior

Sparta en Excelsior hielden elkaar vanavond lange tijd in evenwicht, totdat Joshua Kitolano vlak voor tijd toesloeg (1-0). De reeks zonder Sparta-zeges op Excelsior die al sinds 2007 liep is daarmee ten einde. En daarmee kreeg Sparta misschien wel iets te veel in de Rotterdamse derby.

